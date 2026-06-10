Холодный десерт при ангине: отоларинголог опроверг миф о пользе мороженого при боли в горле

Врач-отоларинголог Дмитрий Суббота в интервью радио Sputnik решительно опроверг популярный миф о том, что мороженое может облегчить боль в горле. По его словам, холодный десерт при воспаленном горле категорически противопоказан, и никакого положительного эффекта здесь нет — скорее наоборот.

Медик подчеркнул, что механизм прост и неприятен. Слизистая оболочка верхних дыхательных путей не стерильна: на ней постоянно живут условно-патогенные микробы, которые обычно себя не проявляют. Но холод ослабляет местный иммунитет, и эти микроорганизмы мгновенно активизируются, начиная проявлять свои патогенные свойства. То есть вместо облегчения вы рискуете получить полноценное обострение.

Особенно опасно, подчеркивает врач, давать мороженое при боли в горле детям. У них воспалительный процесс чаще всего хронический, и нельзя разделять горло и нос — это единая структура, включающая околоносовые пазухи. Когда болит горло, проблемы почти всегда есть и с носом. Лимфоидная ткань, небные миндалины, аденоиды — все это реагирует на воспаление и увеличивается, а холод только усугубляет ситуацию.

По его мнению, при острой боли в горле никаких экспериментов с холодным. Лучшее, что можно сделать — выпить теплый чай с молоком и медом и регулярно полоскать горло. Мороженое оставьте для здорового горла в жаркий день, а если уже болит — оно только навредит.

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