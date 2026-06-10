В ФБР заявили, что обмен разведданными по ЧМ-2026 будет в реальном времени

Федеральное бюро расследований США готовилось к чемпионату мира по футболу 2026 года не один месяц и даже не один год. Как рассказала представитель ФБР Лаура Эймиллер, подготовка велась планомерно и долго, и сейчас агентство полностью уверено в том, что уровень безопасности на турнире будет соответствовать всем возможным вызовам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, ключевой принцип работы — тотальная координация. ФБР действует в плотной связке с правоохранительными органами всех уровней: от федеральных до местных полицейских департаментов в каждом из 16 городов-хозяев, разбросанных по США, Канаде и Мексике. Благодаря этому налажен обмен разведывательной информацией в реальном времени и отработаны механизмы совместного реагирования.

Особый акцент сделан на защите от беспилотников. По мнению Эймиллер, безопасность воздушного пространства сейчас стоит на одном уровне с безопасностью наземной инфраструктуры. Дроны могут быть использованы для слежки, доставки опасных предметов или просто для создания хаоса, поэтому противодействие им — один из главных приоритетов.

В итоге, как подчеркнула представитель ФБР, все упирается в интегрированный подход, построенный на многолетнем опыте и взаимном доверии между разными структурами. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля на стадионах 16 городов Северной Америки, и организаторы заявляют: угрозы учтены, риски просчитаны, а система безопасности готова работать как единый часовой механизм.

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