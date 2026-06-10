Концептуальная перезагрузка ТЦ: стало известно, что нужно анализировать при дисбалансе торговых центров

Торговые центры в России переживают концептуальную перезагрузку. Если раньше при проектировании ТЦ смотрели на ближайшие жилые кварталы и кошельки местных жителей, то теперь этого недостаточно. Олег Войцеховский, управляющий директор российского Совета торговых центров, в эфире радио Sputnik объяснил новый подход: теперь нужно анализировать не то, кто живет рядом, а то, что аудитория потребляет в принципе.

По словам эксперта, речь идет о гораздо более глубоком понимании привычек и желаний людей, а не просто о географии.

Он подчеркнул, что тем не менее главная головная боль владельцев ТЦ сейчас не маркетинг, а взаимодействие с государством. Доля неторговых арендаторов — развлекательных зон, коворкингов, медицинских кабинетов и прочего — стремительно растет. Проблема в том, что они платят в три-пять раз меньше классических магазинов. Денег собирается все меньше, а требования государства по налоговым и бюджетным платежам только растут. Это создает опасный дисбаланс, и без диалога с властями, уверен эксперт, уже не обойтись.

Ранее сообщалось, что за 2025 год закрылись около 20 брендов одежды и обуви.