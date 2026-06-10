«Мы не одни во Вселенной». Большинство астробиологов допустили существование внеземных цивилизаций

Первый в своем роде систематический опрос специалистов в области астробиологии показал неожиданно высокую долю оптимистов среди них. 86,6% респондентов согласились с тем, что простейшие формы жизни во Вселенной, скорее всего, существуют. Еще 58,2% допустили возможность наличия разумных цивилизаций. Данные исследования представлены в журнале Acta Astronautica .

Опрос проводился в 2025–2026 годах на фоне двух громких научных событий. В апреле 2025 года ученые сообщили об обнаружении потенциальных следов диметилсульфида и диметилдисульфида в атмосфере экзопланеты K2-18b — на Земле подобные молекулы имеют исключительно биологическое происхождение. В сентябре того же года в NASA заявили о находке на марсианском камне Cheyava Falls «пятен леопарда» — минеральных кольцевых структур, характерных для микробной активности. Оба результата до сих пор остаются дискуссионными и не считаются окончательным доказательством существования жизни.

Уровень уверенности ученых заметно отличается в зависимости от их специализации. Астрохимики и планетологи, имеющие дело с конкретными эмпирическими данными, настроены несколько скептичнее по сравнению с астробиологами-теоретиками. Большинство опрошенных разделяют вопрос о самом существовании жизни и вопрос о возможности ее подтверждения. Около 60% придерживаются позиции: «Жизнь, вероятно, есть, но доказать это будет крайне трудно».

Отдельный блок анкетирования касался темы UAP/UFO-феноменов. 97% опрошенных ученых убеждены, что достоверных свидетельств визитов инопланетных аппаратов на Землю не существует. При этом 43% считают, что финансирование систематических поисков внеземной жизни следует значительно увеличить.

Авторы исследования подчеркивают, что его целью было не голосование «за» или «против» существования инопланетян, а формирование базовой линии экспертного консенсуса. Повторные опросы по мере накопления новых данных с телескопа «Джеймс Уэбб» и обсерватории Веры Рубин позволят отслеживать динамику научной уверенности в ответ на конкретные открытия.

Исследователи также выявили заметную корреляцию между оптимизмом в отношении внеземной жизни и возрастом ученого. Молодые специалисты, чье профессиональное становление пришлось на эпоху массовых открытий экзопланет, в среднем настроены существенно оптимистичнее, чем их старшие коллеги. Это указывает на то, что нарративная среда в науке влияет на личные ожидания исследователей даже при отсутствии новых эмпирических данных.

Ранее сообщалось о том, что исследователь Джафари назвал пирамиды в Гизе маяками для инопланетян.