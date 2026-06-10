Концепция «5 Economy» в Таиланде: в Альянсе турагентств предупредили о перетоке туристов в Китай

Таиланд решил сменить стратегию: вместо погони за рекордным количеством туристов страна нацелилась на максимальную прибыль с каждого гостя. Совместно с компанией Visa была анонсирована концепция «5 Economy», которая предполагает постепенный отказ от массового туризма в пользу более состоятельной аудитории. По сути, это классическая формула «меньше гостей, но больше денег с каждого». Однако, по мнению экспертов, желаемого эффекта может не случиться. Директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с Общественной Службой Новостей сравнила этот шаг с экспериментами в Венеции или разговорами о том, что Турция якобы хочет уйти от системы «все включено».

По ее словам, идея понятная, но работает она далеко не всегда. Сомнительно, что повышение цен серьезно сократит поток — преданные фанаты Таиланда, скорее всего, останутся. Однако в целом число туристов все же может снизиться.

И вот тут возникает главное «но» для тайского рынка: у российских путешественников появилась достойная альтернатива. И главный конкурент в этом смысле — Китай. Страна ведет демократичную ценовую политику по отношению к российским туристам, и ее популярность неуклонно растет. По данным Осиповой, уже в начале июня россияне заметно активнее бронировали Египет, Вьетнам, Китай и Мальдивы. То есть переток уже начался.

По ее мнению, в итоге Таиланд, возможно, получит чуть более платежеспособную, но заметно меньшую аудиторию. А те, кто ищет соотношение цены и качества, переключатся на альтернативные направления. Пока в стране экспериментируют с элитным позиционированием, российский турист голосует рублем за Китай и другие демократичные пляжи. И этот тренд вряд ли удастся остановить простым подорожанием.

Ранее сообщалось, что Таиланд выставляет новые цены для туристов.