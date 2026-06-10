Скутер — не велосипед: в Госдуме напомнили, что для управления скутером нужны права категории М

С наступлением тепла на российские дороги вернулись скутеры и мопеды — и вместе с ними вернулась и старая беда: их владельцы продолжают путать эту технику с велосипедами. А разница, как напоминает депутат Госдумы и вице-президент Российской автомобильной федерации Антон Немкин, колоссальная, и ошибка может стоить не только крупного штрафа, но и здоровья. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, самое распространенное заблуждение: для управления скутером с двигателем до 50 «кубиков» никакие права не нужны. Это неправда. Согласно закону, такая техника требует водительского удостоверения категории М (или любой другой открытой категории). Получить права можно с 16 лет. За езду без них — штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Забыли мотошлем? Плюс еще полторы тысячи рублей. При этом двигаться водитель мопеда обязан по правому краю проезжей части или по велосипедной полосе, соблюдая все правила дорожного движения. Никаких поблажек.

Парламентарий отметил, что особенно тревожит депутата ситуация с подростками. Родители часто покупают ребенку скутер, даже не проверив, есть ли у него права, понимает ли он правила и надевает ли шлем. При этом даже небольшая ошибка водителя мопеда в общем потоке машин может привести к тяжелейшим последствиям. Статистика ДТП с участием мототехники каждый год показывает одни и те же причины: превышение скорости, игнорирование безопасности, отсутствие экипировки и банальное отсутствие опыта. Но есть и нюанс, который окончательно запутывает людей. Для мопедов и скутеров с двигателем до 50 куб. см не нужна регистрация в ГИБДД, техосмотр и полис ОСАГО. Это и создает иллюзию «велосипедности». Однако если объем двигателя превышает 50 кубиков, скорость — 50 км/ч или мощность электромотора больше 4 кВт, то техника уже обязана быть зарегистрирована, а страховка — оформлена.

По его мнению, скутер — не игрушка и не велосипед. Это полноценный участник дорожного движения, и игнорирование правил в лучшем случае обернется десятками тысяч штрафов, а в худшем — аварией. Пока родители не начнут спрашивать с детей права и шлем, а сами водители — воспринимать себя наравне с автомобилистами, статистика ДТП с мопедами будет только расти. Закон требует ответственности — и лето не делает исключений.

Ранее сообщалось, что отчаянные скутеристы открыли сезон в разгар снегопада в Ногинске.