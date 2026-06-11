«Природа включит кондиционер». Гроза с градом обрушится на Москву 13 июня

В субботу, 13 июня, погода в столичном регионе изменится под влиянием активного атмосферного фронта. Ожидается облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах — ливни, грозовые явления и град. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает ТАСС.

Температурный фон днем в Москве составит от +26 до +28 градусов, в Московской области — от +23 до +28 градусов.

Синоптики отмечают, что после прохождения осадков интенсивная жара начнет ослабевать. В ночь на воскресенье, 14 июня, столбики термометров в столице опустятся до +11…+16 градусов. Днем 14 июня воздух прогреется до +19…+24 градусов.

Ранее сообщалось о том, что в Клину приглашают на XII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского.