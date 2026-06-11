Возвращение Roblox в Россию: в Госдуме заявили, что компания выполнила требования, но решение примут правоохранители

Возвращение игровой платформы Roblox в Россию — вопрос не технический, а юридический и этический. Как заявил депутат Госдумы Антон Немкин, все упирается в готовность компании играть по российским правилам, главное из которых — безопасность детей. На данный момент у регуляторов нет принципиальных претензий к Roblox, но окончательный вердикт должны вынести правоохранительные органы. Если компания действительно выполнила все требования и готова работать в российском правовом поле, перспективы у нее вполне реальные. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, представители Roblox недавно объявили о внедрении новых инструментов для защиты несовершеннолетних: от опасного контента до нежелательного общения внутри платформы. Речь идет о комплексе решений: подтверждение возраста, механизмы контроля, профилактика угроз. Именно на эти аспекты раньше обращали внимание российские правоохранители. И теперь, по словам депутата, если компания действительно создала полноценную систему защиты, а не просто формально «галочку» поставила, вопрос о возвращении может решиться положительно.

Парламентарий резюмировал, что Roblox не запрещали навсегда, а поставили условие — соблюдай наш закон и защищай детей. Сейчас компания заявляет, что это условие выполнено. Осталось дождаться официального заключения правоохранителей. Если все чисто — платформа сможет вернуться на российский рынок. Если нет — разговор будет уже не о перспективах. Потому что безопасность несовершеннолетних, как подчеркивает Немкин, остается для России безусловным приоритетом.

Ранее Минцифры подтвердило доступ к игровому сервису после выполнения требований.