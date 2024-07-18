Спортсменка Подмосковья заняла третье место на Кубке России по конному спорту

Подмосковная спортсменка Дарья Селиваненко завоевала бронзовую медаль на лично-командном Кубке России по троеборью High Level. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что к финальному дню соревнований она занимала третью позицию рейтинга турнира. На первом месте оказался спортсмен из Калужской области, на втором — из Нижегородской области. По итогам состязаний тройка лидеров осталась неизменной. Селиваненко вошла в число призеров на голштинском скакуне Балубе СР. Отметим, что соревнования проходили в поселке Верхнее Дуброво Свердловской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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