Спортсменки из Егорьевска завоевали медали первенства Европы по вольной борьбе

Воспитанники егорьевской Спортивной школы по вольной борьбе имени Юрия Чернова вновь отличились на крупном международном соревновании. В Албании, где проходило юношеское первенство Европы, они дважды поднимались на пьедестал почета.

Маргарита Салназарян завоевала серебряную награду, а ее подруга по спортшколе Лилиана Казьмина удостоилась бронзы. Обеих спортсменок опекает заслуженный тренер России Олег Чернов, который находился на турнире рядом с ученицами.

Одним из первых с большим успехом девушек и их наставника поздравил глава Егорьевска Дмитрий Викулов.

«Вы молодцы! Гордимся вами!» — не скрывает он радости за земляков.

Секцию вольной борьбы в подмосковном Егорьевске основал в 1977 году Юрий Чернов. Сегодня его имя носит спортшкола, а семейные традиции продолжает тренер Олег Чернов. Среди наиболее известных воспитанниц — серебряная медалистка Олимпийских игр в Рио-2016 Валерия Коблова.