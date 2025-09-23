Спортсменки из округа Пушкинский завоевали медали на соревнованиях по художественной гимнастике

Более трехсот пятидесяти юных гимнасток из разных населенных пунктов Московской области, включая Люберцы, Фрязино, Химки, Черноголовку, Балашиху, Рязань и Рузу, сразились за призовые места на ковре.

Среди участников были и спортсменки спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» под руководством тренера И.М. Лятиной. Они продемонстрировали высокий класс подготовки, изящество движений и несгибаемую волю к победе, добившись отличных результатов:

- Первое место заняла Андронова Мария (2017 г.р.), покорившая жюри безупречным исполнением своей программы.

- Седова Елизавета (2017 г.р.) завоевала серебряную медаль, показав результат, лишь на небольшую разницу уступивший первой позиции.

- Травицкая Анна (2013 г.р.) стала бронзовой призершей, вошла в число лучших спортсменок.

В напряженной борьбе за звание кандидата в мастера спорта (КМС) особо отличились:

- Ворст София (2012 г.р.) заняла четвертое место, завоевав почетное место в рейтинге.

- Крецу Алиса (2012 г.р.) вошла в число шести сильнейших гимнасток.

Заслуживает внимания выступление Бугаевой Элины (2013 г.р.), вошедшей в десятку лучших в своей возрастной группе, что свидетельствует о ее хорошей технике и артистизме.

Особые награды, отметившие проявленный характер и стремление к победе, были вручены:

- Дерень Марии (2016 г.р.)

- Соболевой Ксении (2014 г.р.)

- Бойко Анастасии (2012 г.р.)

Эти юные спортсменки своим упорством и целеустремленностью вдохновили зрителей, подтвердив, что в спорте важны не только победы, но и сила духа.

«Осенний триумф» стал для воспитанниц «Динамо-Ивантеевка» важным этапом на пути к новым спортивным вершинам.