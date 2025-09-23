Спортсменки из округа Пушкинский завоевали медали на соревнованиях по художественной гимнастике
Фото: [Спортивный клуб «Динамо-Ивантеевка»]
В городе Люберцы успешно завершился крупный спортивный фестиваль, посвященный художественной гимнастике – областные соревнования «Осенний триумф».
Более трехсот пятидесяти юных гимнасток из разных населенных пунктов Московской области, включая Люберцы, Фрязино, Химки, Черноголовку, Балашиху, Рязань и Рузу, сразились за призовые места на ковре.
Среди участников были и спортсменки спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» под руководством тренера И.М. Лятиной. Они продемонстрировали высокий класс подготовки, изящество движений и несгибаемую волю к победе, добившись отличных результатов:
- Первое место заняла Андронова Мария (2017 г.р.), покорившая жюри безупречным исполнением своей программы.
- Седова Елизавета (2017 г.р.) завоевала серебряную медаль, показав результат, лишь на небольшую разницу уступивший первой позиции.
- Травицкая Анна (2013 г.р.) стала бронзовой призершей, вошла в число лучших спортсменок.
В напряженной борьбе за звание кандидата в мастера спорта (КМС) особо отличились:
- Ворст София (2012 г.р.) заняла четвертое место, завоевав почетное место в рейтинге.
- Крецу Алиса (2012 г.р.) вошла в число шести сильнейших гимнасток.
Заслуживает внимания выступление Бугаевой Элины (2013 г.р.), вошедшей в десятку лучших в своей возрастной группе, что свидетельствует о ее хорошей технике и артистизме.
Особые награды, отметившие проявленный характер и стремление к победе, были вручены:
- Дерень Марии (2016 г.р.)
- Соболевой Ксении (2014 г.р.)
- Бойко Анастасии (2012 г.р.)
Эти юные спортсменки своим упорством и целеустремленностью вдохновили зрителей, подтвердив, что в спорте важны не только победы, но и сила духа.
«Осенний триумф» стал для воспитанниц «Динамо-Ивантеевка» важным этапом на пути к новым спортивным вершинам.