Спортсмены из Балашихи завоевали 20 золотых медалей на главном турнире России по тхэквондо

Спортсмены из Балашихи выступили в составе сборной Московской области на Чемпионате и Первенстве России по тхэквондо Международной федерации тхэквондо 2025 года.

Балашихинцы принесли команде 34 медали и впервые в истории вывели сборную команду Московской области на 1 место в общекомандном зачете.

В турнире приняли участие более 2000 спортсменов из 50 регионов России. Площадкой проведения спортивного события стала Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга.

Тхэквондисты из Балашихи завоевали 20 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Участники соревнований сражались не только за победу, но и за место в составе сборной России для участия на международных соревнованиях. В сборную страны вошли 4 балашихинских спортсмена: Елизавета Пикалова, Полина Низовкина, Иван Наливайко, Макар Косырев.

Чемпионат и Первенство России по тхэквондо МФТ проводятся на регулярной основе при поддержке Федерации тхэквондо МФТ России. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены со всей страны.