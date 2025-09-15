Спортсмены из Егорьевска триумфально выступили на Кубке мира по рукопашному бою

С 11 по 15 сентября в Бишкеке, столице Киргизии, состоялся Кубок мира по рукопашному бою среди юниоров возрастной группы 10–11 лет и 12–13 лет. Четыре представителя спортивной школы «Виктория» стали частью российской сборной, достойно представляя Егорьевск.

«Преодолев сложный путь, включающий строгий отбор, изнурительные тренировки, периоды неудач и моменты радости, наши спортсмены завоевали право участвовать в этих престижных соревнованиях. Они не только получили шанс выйти на международную арену, но и продемонстрировали выдающиеся результаты», — сообщили представители спортшколы.

Главным достижением стало завоевание золотых медалей Кубка мира Романом Брусовым и Романом Агуловым. Аделина Шанченко, бронзовый призер российского первенства 2025 года, завоевала серебряную медаль. Роман Агулов также одержал победу в соревновательной дисциплине «демобой», демонстрируя мастерство самообороны. К сожалению, Максим Ивченко, четвертый егорьевец, проиграл одному из сильнейших участников турнира на ранней стадии и не смог пробиться в финал.

Для всех спортсменов из Егорьевска возможность представлять свою страну на столь значимом мировом турнире стала дебютной. Для Романа Агулова участие в соревнованиях международного уровня было долгожданной мечтой. Под руководством Константина Куликова он усердно тренировался более пяти лет. Он успешно выступил на первенстве России, заняв первое место, и наконец-то получил возможность сразиться с сильнейшими бойцами из разных стран на Кубке мира.