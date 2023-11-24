Спортсмены из Электрогорска взяли призовые места на крупном турнире по греко-римской борьбе

Масштабный турнир по греко-римской борьбе прошел в поселке Новостройка Богородского округа. Спортивное состязание было посвящено памяти Почетного жителя Электрогорска, мастера спорта СССР по греко-римской борьбе и вольной борьбе, Заслуженного тренера России, Альберта Исаева.

Как рассказали в Администрации Павлово-Посадского округа, воспитанники Электрогорской СШ «Вымпел» очень достойно выступили на состязании. Ребята завоевали сразу несколько призовых мест.

«Золото завоевали Ахмет Кадиров, Павел Мельничук, Артем Кулиев, Ахмет Комиссаров. Бронзу завоевали: Старченко Михаил, Лысенко, Азатян Артак», – сообщили в Администрации Павлово-Посадского округа.

Кроме того, по решению судейской коллегии в номинации «За лучшую технику» Богдан Комиссаров был награжден специальным призом.

В Администрации муниципалитета поздравили с успехами ребят тренерский состав и пожелали им новых побед.