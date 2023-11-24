Спортсмены из Электрогорска заняли третье место в футбольном турнире

Спортсмены из подмосковного Павлово-Посадского городского округа стали призерами чемпионата по футболу. Об этом сообщили в социальных сетях представителей города Электрогорска. Турнир прошел в городе Электросталь.

Так, ребята из электрогорской спортивной школы «Вымпел» стали участниками футбольного турнира Red Black Cup. На матчах выступили ребята, которым 10-11 лет. Представители павлово-посадского электрогорска взяли бронзовую медаль, а лучшим игроком этой команды стал Тимофей Иванов.

Представители городской администрации поздравили ребят с таким высоким достижением.

Ранее родители школьников из павлово-посадских учебных учреждений проверили качество питания для ребят. Дегустации прошли успешно и представители родительского сообщества оценили вкус и качество блюд, которые приготовили для ребят.