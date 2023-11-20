Спортсмены из Электростали заняли призовые места в соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку

Спортсмены из Электростали показали отличные результаты в Чемпионате и Первенстве Московской области по велоспорту-маунтинбайку. Об этом сообщили в социальных сетях администрации городского округа.

В пресс-службе уточнили, что от города в соревнованиях приняли участие 16 человек. Первые места в своих возрастных категориях завоевали Сергей Ануфриев, Дмитрий Жилин, Анастасия Булавкина и Анастасия Беляева. «Серебро» получила Полина Жилина, «бронзу» – Вероника Кочкина, Устинья Аркилович и Серафим Ануфриев.

Отметим, что соревнования проходили в подмосковном Орехово-Зуево.