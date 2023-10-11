Спортсмены из Электростали завоевали медали на состязаниях по прыжкам в воду

Электростальские спортсмены показали отличный результат в состязаниях по прыжкам в воду «Кубок Чемпионов - 2023».

Отметим, что наш регион на соревнованиях представляла сборная Московской области. В ее состав в частности вошли сразу 6 спортсменов из спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь». И все они пополнили медальный зачет команды.

Так, Илья Надеев занял первое место на вышке, а также завоевал бронзовые медали на трамплинах 1 и 3 метра. Спартак Гаркуша стал победителем на трамплинах 1 и 3 метра.

Виктория Казанцева завоевала золотые медали на трамплине 3 метра и вышке. Диана Сбытова стала победителем на трамплине 1 метр и заняла третье место на трамплине 3 метра. Владислав Качанов занял второе место на трамплине 3 метра.

Кроме того, в синхронных прыжках у юношей на трамплине 3 метра Артем Великанов и Илья Надеев стали обладателями золотых наград, Спартак Гаркуша и Владислав Качанов заняли второе место.

У девушек в этой же дисциплине Виктория Казанцева и Диана Сбытова завоевали золотые медали.