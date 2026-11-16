Германия на грани топливного коллапса: запасы газа могут иссякнуть уже к марту 2027-го

Focus: запасы газа в Германии могут полностью иссякнуть к марту 2027 года

Политика

Запасы газа в Германии могут полностью иссякнуть к марту 2027 года на фоне низкой заполненности хранилищ и роста европейских цен на топливо. Об этом сообщает Focus.

Сейчас подземные газовые хранилища крупнейшей экономики Европы заполнены лишь на 58% против 72% в среднем по региону. На фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива и перебоев с поставками сжиженного природного газа с Ближнего Востока европейские цены с февраля почти утроились. Стоимость топлива по индексу хаба TTF в Нидерландах превышала €91 за мегаватт-час.

В случае суровой зимы и перебоев с импортом страна рискует столкнуться с дефицитом энергоресурсов и новыми остановками промышленных предприятий. Сильнее всего от дорогого газа страдают химические заводы, производители удобрений и другие энергоемкие производства. Дополнительным фактором риска станет отказ Европы от российского СПГ, который вступит в силу с января. Итоговая ситуация будет зависеть от погоды и доступности импорта: теплая зима может смягчить последствия, а продолжительные морозы усилят угрозу дефицита.

По данным Еврокомиссии, с начала войны в Иране затраты Европы на импорт энергоносителей выросли более чем на €127 млрд.

Ранее стало известно, что количество военнослужащих бундесвера с диагностированным посттравматическим стрессовым расстройством выросло примерно на 50% за 2025 год.

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