Проблемы со связью на фронте: Трамп ответил на вопрос о замедлении Starshield для ВСУ

Президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает информацией об ограничениях в работе системы спутниковой связи Starshield, которая является разновидностью Starlink, для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Clash Report.

На вопрос журналиста о том, почему на Украине ограничен доступ к Starlink, американский лидер ответил, что не слышал об этом.

Накануне стало известно, что ВСУ вновь столкнулись с замедлением скорости работы Starshield. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ограничения скорости передачи данных для терминалов, движущихся со скоростью 161 километр в час и выше, зафиксированы по всей линии фронта, а также на территориях, подконтрольных Вооруженным силам России.

Ранее стало известно, что украинская ПВО перешла на режим тотальной экономии ракет.