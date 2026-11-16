Проблемы со связью на фронте: Трамп ответил на вопрос о замедлении Starshield для ВСУ

Трамп ответил на вопрос об ограничении Starlink для ВСУ

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает информацией об ограничениях в работе системы спутниковой связи Starshield, которая является разновидностью Starlink, для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Clash Report.

На вопрос журналиста о том, почему на Украине ограничен доступ к Starlink, американский лидер ответил, что не слышал об этом.

Накануне стало известно, что ВСУ вновь столкнулись с замедлением скорости работы Starshield. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ограничения скорости передачи данных для терминалов, движущихся со скоростью 161 километр в час и выше, зафиксированы по всей линии фронта, а также на территориях, подконтрольных Вооруженным силам России.

Ранее стало известно, что украинская ПВО перешла на режим тотальной экономии ракет.

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