Закуска для печени: соединения из кожуры груши ослабили действие алкоголя

Вещества из кожуры груши могут защищать печень от повреждений, вызванных алкоголем. Об этом сообщает Advances in Pharmacological and Pharmaceutical Sciences.

К таким выводам пришли ученые из Южной Кореи, изучившие защитные свойства экстракта с повышенным содержанием компонентов грушевой кожуры. Специалисты провели серию экспериментов на клетках печени человека и лабораторных мышах, оценив влияние экстракта на последствия воздействия этанола.

Выяснилось, что экстракт уменьшал окислительный стресс, повышал выживаемость клеток и снижал содержание этанола и его токсичного продукта распада ацетальдегида. По эффективности он превзошел обычный грушевый экстракт, а по ряду показателей его действие оказалось сопоставимо с силимарином, растительным веществом, которое изучают в связи с защитой печени. В опытах на мышах экстракт также уменьшал накопление жира в печени, улучшал состояние тканей и снижал показатели повреждения органа.

Анализ позволил выявить более 120 предполагаемых растительных соединений и продуктов их превращения. Ученые связывают защитное действие с влиянием этих веществ на антиоксидантные механизмы и обмен жиров. Авторы предполагают, что соединения из грушевой кожуры могут стать основой для разработки средств против алкогольного повреждения печени, однако работа не доказывает, что употребление обычных груш защищает орган человека от вредного воздействия спиртного.

Ранее гастроэнтеролог Неронов назвал безопасный способ пережить похмелье.