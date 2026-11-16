Обморок в туалете: врач назвала неочевидные причины потери сознания при дефекации

Врач Уланкина объяснила причины падения в обморок при дефекации

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]

Врач Ольга Уланкина объяснила, что потеря сознания во время дефекации может быть вызвана рефлекторной реакцией, при которой резко падает артериальное давление и замедляется сердцебиение. Об этом сообщает РИАМО.

По словам специалиста, из-за такой реакции мозг получает недостаточно крови, что и приводит к обмороку. Подобный сбой могут спровоцировать натуживание, переполнение мочевого пузыря или кишечника, а также резкое изменение давления в брюшной полости.

Уланкина добавила, что еще одна причина обмороков связана с особенностями работы нервной системы. Она может неправильно регулировать деятельность сердца и сосудов из-за боли, обезвоживания или резкого подъема с постели ночью. В этом случае человек способен упасть в обморок еще по пути в туалет.

Ранее проктолог Тимофеева призвала отказаться от туалетной бумаги.

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