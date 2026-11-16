Магний и триптофан в помощь: диетологи раскрыли секрет идеального перекуса перед сном

Диетологи Каллу и Кишнер назвали лучшие продукты для перекуса перед сном

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Кристиогло/Сгенерировано нейросетью]

Правильно подобранный вечерний перекус помогает улучшить качество ночного сна. Об этом сообщает Real Simple.

Диетолог Самина Каллу рекомендовала перед сном употреблять листовую зелень, цельнозерновые продукты, орехи и семена, богатые магнием. Источниками триптофана специалист назвала яйца, мясо птицы, молочные продукты, тофу, а также орехи и семена. По ее словам, эти вещества, витамин B12 из продуктов животного происхождения и антиоксиданты из фруктов и овощей помогают улучшить качество ночного отдыха. Травяные чаи, например ромашковый, способствуют расслаблению.

Каллу предостерегла от употребления вечером продуктов с высоким содержанием жиров, добавленного сахара, алкоголя и кофеина, так как они мешают заснуть.

Диетолог Габриэль Кишнер отметила, что режим питания и здоровый сон тесно связаны, поскольку оба зависят от циркадных ритмов. По ее словам, плотный ужин способен вызвать тяжесть в желудке и негативно повлиять на качество отдыха ночью.

Ранее ученые назвали неочевидный фактор, разрушающий сон миллионов людей.

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