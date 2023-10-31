Спортсмены из городского округа Клин выиграли международный турнир по кикбоксингу

Двое спортсменов из городского округа Клин победили на международном турнире – открытом чемпионате и первенстве стран Шанхайской организации сотрудничества. Состязания проходили в Раменском с 25 по 28 октября.

На турнир съехались 700 участников из 16 государств. От городского округа Клин выступали воспитанники клуба «Атлант» спорткомплекса «Клинский»: Егор Апосту, который уже побеждал на первенстве России в 2021 и 2023 годах, а также Севда Омарова – финалистка первенства России текущего года.

Егор Апосту в финале встретился с соперником из Орловской области, над которым одержал досрочную победу. Севда Омарова, в свою очередь, боролась с представительницей Республики Тыва – кстати, мастером спорта. В итоге клинская спортсменка стала серебряной финалисткой.

С этим успехом бойцов поздравили в администрации городского округа Клин.