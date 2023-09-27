Спортсмены из Химок победили в первенстве Московской области по авиамоделированию

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина стали победителями открытого лично-командного первенства Московской области по авиамоделированию.

Масштабные состязания прошли на стадионе «Заречье» в Павловском Посаде. Турнир проводился в классе кордовых моделей «Воздушный бой» F-2D. От городского округа Химки выступали ребята в младшей возрастной группе. Они представили на конкурс модели на компрессионных двигателях.

Маленькие самолеты взмывали в небо и набирали скорость. Под руководством тренера-преподавателя авиамодельной секции, мастера спорта Алексея Лагунова экипаж в составе пилота Олега Коршунова и механика Рената Шарипова выиграл кубок победителей. Кроме того, команда взяла еще и серебро в таком же составе со сменой спортивных ролей.

Доме юных техников «Интеграл» отметили, что ребята были максимально нацелены на успех и не оставили соперникам никаких шансов. Администрация учреждения поздравила спортсменов с заслуженной и долгожданной победой.

Напомним, что сегодня городской округ Химки непрестанно развивает и улучшает свою спортивную инфраструктуру. Большое внимание уделяется организации досуга школьников. Благодаря обилию спортивных секций и кружков, каждый ребенок в округе может найти занятие по душе.