Спортсмены из Химок стали лучшими на чемпионате России по парусному спорту

Они сумели отлично себя зарекомендовать на состязаниях, в которых участвовали порядка 500 спортсменов из 21 региона страны, и показать лучшие результаты на своих дистанциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

Состязания прошли в акватории Куйбышевского водохранилища. Здесь спортсмены проходили три дистанции: на первой – класс «Оптимист», «Зум-8» и «Кадет», на второй соревновались «420», национальные классы «Луч», «Луч-Радиал» и «Луч-Мини», а также «Лазер», «Лазер-Радиал» и «Лазер 4.7». Классы «29er» и «Финн» выступили на третьей дистанции.

В итоге, лучшим в «Лазер-стандарт» стал химчанин Вячеслав Удалов, а в дивизионе «Луч-Радиал» среди женщин золото забрала Алиса Сотникова.

Как поделился Вячеслав, хорошей подготовке способствовал и хороший ветер, хотя он же заставил и полавировать в акватории.

Напомним, высокие результаты подмосковных спортсменов, конечно, плод их упорных тренировок. А вот условия для них создаются и постоянно совершенствуются региональной властью.

Как отмечал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев развитие спортивной инфраструктуры крайне важно для региона.