Спортсмены из Химок стали лучшими на чемпионате России по парусному спорту
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
Сразу два золота привезли с «Поволжской регаты – 2023» воспитанники химкинской спортивной школы олимпийского резерва.
Они сумели отлично себя зарекомендовать на состязаниях, в которых участвовали порядка 500 спортсменов из 21 региона страны, и показать лучшие результаты на своих дистанциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.
Состязания прошли в акватории Куйбышевского водохранилища. Здесь спортсмены проходили три дистанции: на первой – класс «Оптимист», «Зум-8» и «Кадет», на второй соревновались «420», национальные классы «Луч», «Луч-Радиал» и «Луч-Мини», а также «Лазер», «Лазер-Радиал» и «Лазер 4.7». Классы «29er» и «Финн» выступили на третьей дистанции.
В итоге, лучшим в «Лазер-стандарт» стал химчанин Вячеслав Удалов, а в дивизионе «Луч-Радиал» среди женщин золото забрала Алиса Сотникова.
Как поделился Вячеслав, хорошей подготовке способствовал и хороший ветер, хотя он же заставил и полавировать в акватории.
Напомним, высокие результаты подмосковных спортсменов, конечно, плод их упорных тренировок. А вот условия для них создаются и постоянно совершенствуются региональной властью.
Как отмечал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев развитие спортивной инфраструктуры крайне важно для региона.
«Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», – сказал глава региона.