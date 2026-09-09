«Восемь лет колонии за две жизни»: в Иркутской области вынесли приговор 15-летнему убийце

В Иркутской области вынесен приговор 15-летнему жителю города Шелехова, признанному виновным в резонансном убийстве двух девушек. Согласно решению суда, ближайшие 8 лет осужденный проведет в воспитательной колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона, передает Life.ru.

Обстоятельства и мотивы преступления

Трагический инцидент произошел в октябре 2025 года. Следствием и судом установлено, что 15-летний юноша заранее взял с собой нож и пришел на встречу к своей 14-летней знакомой.

Ход событий развивался следующим образом:

Конфликт: В ходе разговора между подростками возникла ссора на почве ревности, после чего юноша нанес девушке несколько ножевых ударов.

Попытка спасения: На крики пострадавшей выбежала ее 23-летняя соседка, которая попыталась вмешаться, остановить нападение и оказать помощь.

Вторая жертва: Злоумышленник переключился на заступившуюся женщину и нанес ей смертельные ранения.

Судебное решение и компенсации

Подросток признан виновным в совершении преступления по статье об убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью. В рамках расследования следователи СК РФ допросили свыше 60 свидетелей и провели 15 судебных экспертиз.

Решением суда удовлетворены иски потерпевшей стороны:

Матери каждой из погибших девушек получат по 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Осужденный обязан полностью возместить затраты на проведение погребений.

На текущий момент приговор в законную силу не вступил. Прощание с погибшими девушками ранее собрало сотни жителей Шелехова.