«Миллион рублей за имя матери»: на Камчатке ищут женщину, выбросившую младенца на свалку
На Камчатке заплатят 1 млн рублей за информацию о женщине, убившей ребенка
Правоохранительные органы Камчатского края объявили об учреждении денежного вознаграждения в размере 1 миллиона рублей за содействие в установлении местонахождения и задержании женщины, подозреваемой в убийстве собственного новорожденного ребенка. Об этом информирует региональное СУ СК России, пишет ТАСС.
Обстоятельства страшной находки
Следователи продолжают активную работу по уголовному делу, возбужденному после обнаружения тела младенца на местном полигоне бытовых отходов:
- Дата обнаружения: Тело новорожденного было найдено 6 марта 2024 года.
- Особые приметы: Ребенок был замотан в характерный пододеяльник с рисунком в виде леопардов.
- Результаты экспертизы: Эксперты установили, что мальчик славянской внешности родился доношенным и живым в интервале с 15 февраля по 6 марта 2024 года.
- Причина смерти: Согласно медицинскому заключению, малыш скончался от общего переохлаждения организма.
Гарантии МВД и обращение к гражданам
Личность матери погибшего мальчика до сих пор остается неизвестной. УМВД России по Камчатскому краю официально гарантирует выплату 1 млн рублей любому гражданину, который предоставит достоверную информацию, способствующую розыску и задержанию подозреваемой.