Спортсмены из Ивантеевки триумфально выступили на Всероссийских соревнованиях

В Рязани 21 сентября состоялись масштабные Всероссийские соревнования, организованные обществом «Динамо», собравшие 469 талантливых спортсменов младше 18 лет из 36 субъектов Российской Федерации.

Спортивная школа «Ивантеевка», расположенная в городском округе Пушкинский, представила на этих престижных соревнованиях команду, состоящую из восьми перспективных учеников. Воспитанники продемонстрировали отличную физическую форму и несгибаемую волю к успеху.

Яркой звездой соревнований стала Ксения Круглова, уверенно завоевавшая золотую медаль и первое место. Бронзовую награду и третье место также принесла команде Ивантеевки Алена Доланча, порадовав тренеров и своих поклонников.

Нельзя не отметить Алису Михайлову, которая показала упорную и достойную борьбу, добравшись до стадии полуфиналов. К сожалению, во время одного из сложных сражений спортсменка получила травму, препятствующую дальнейшему участию. Тем не менее, Алиса смогла занять достойное пятое место.

В мужском зачете, лучший результат показал Иван Малков, который занял седьмую позицию в своей весовой категории.