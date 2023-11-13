Спортсмены из Клина привезли домой более двадцати медалей
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Целой россыпью побед отметились спортсмены из городского округа Клин.
В эти выходные ребята принимали участие в XXIII Традиционном, региональном юношеском турнире по кикбоксингу «Золотая Перчатка» памяти бойцов Спецназа, павших при исполнении воинского долга, который проходил в Балашихе в СК «Метеор»!
Масштабное состязание собрало рекордное количество участников. На турнире встретились 475 спортсменов от 8 лет и старше из десяти регионов России. Помимо Подмосковья в искусстве кикбоксинга в Балашихе состязались представители Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Брянской, Орловской, Ярославской, Владимирской, Калужской, Псковской областей.
«Конкуренция на этом турнире была запредельная, в нескольких весовых категориях было до 30 человек», – рассказали в спортивном комплексе «Клинский».
Невзирая на запредельную конкуренцию спортсмены из городского округа Клин взяли на состязании сразу 22 медали. В их копилке – девять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград.
«Наша команда клуба «Атлант» спортивного комплекса «Клинский» городского округа Клин приехала на турнир в составе из 27 спортсменов и показала отличный результат и поистине зрелищные бои. Мы искренне поздравляем всех спортсменов и тренерский состав с отличными результатами! «Атлант - сила»! Клин звучит!» – подчеркнули в спортивном комплексе «Клинский».