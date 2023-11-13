Спортсмены из Клина привезли домой более двадцати медалей

В эти выходные ребята принимали участие в XXIII Традиционном, региональном юношеском турнире по кикбоксингу «Золотая Перчатка» памяти бойцов Спецназа, павших при исполнении воинского долга, который проходил в Балашихе в СК «Метеор»!

Масштабное состязание собрало рекордное количество участников. На турнире встретились 475 спортсменов от 8 лет и старше из десяти регионов России. Помимо Подмосковья в искусстве кикбоксинга в Балашихе состязались представители Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Брянской, Орловской, Ярославской, Владимирской, Калужской, Псковской областей.

«Конкуренция на этом турнире была запредельная, в нескольких весовых категориях было до 30 человек», – рассказали в спортивном комплексе «Клинский».

Невзирая на запредельную конкуренцию спортсмены из городского округа Клин взяли на состязании сразу 22 медали. В их копилке – девять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград.