Спортсмены из Подмосковья одержали победу на Всероссийском детском фестивале по керлингу

Подмосковная команда заняли первое место на Всероссийском детском фестивале по керлингу среди юношей и девушек до 13 лет. Об этом сообщили в областном Минспорте.

В общей сложности были разыграны четыре комплекта медалей, в соревнованиях принимали участие 32 команды из 28 регионов России. От Московской области участие принимали керлингисты СШОР Альберта Демченко (Дмитров) Вероника Ворончихина, Мария Лец, Ксения Целиковаи Арина Истомина, они выступали под наставничеством тренера Анны Гарецкой. Отметим, что фестиваль завершился вчера, он проходил в Ульяновске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.