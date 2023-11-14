Спортсмены из Подмосковья получили 17 медалей на международных соревнованиях по прыжкам в воду

Представители Подмосковья из Центра спортподготовки по олимпийским видам спорта в составе российской сборной стали обладателями семнадцати наград по итогам международных соревнований по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан».

Как сообщили в пресс-службе Минспорта региона, подмосковные спортсмены получили шесть золотых медалей, семь серебряных и четыре бронзовые.

Так, Виктория Казанцева взяла четыре «золота» среди юниорок в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет. Еще одну золотую медаль завоевал Спартак Гаркуша среди юниоров в той же возрастной категории.

Серебряные медали в различных дисциплинах получили Владислав Качанов, Илья Надеев, Артем Великанов и Дмитрий Сидоров. Кроме того, Надеев, Качанов и Сидоров также получили бронзовые медали.

Соревнования проходили с девятого по четырнадцатого ноября в Казани.