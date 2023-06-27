Спортсмены из Подмосковья впервые стали победителями и призерами первенства Европы по спортивному метанию ножа

Подмосковные спортсмены впервые стали победителями и призерами первенства Европы по спортивному метанию ножа, сообщили в областном Минспорте.

В сообщении ведомства уточнили, что им удалось завоевать по одной золотой и серебряной медали и две — бронзовые. Спортсмены представляли Пушкинский городской округ, первое и второе место завоевала Александра Колесникова, два третьих места — Ярослава Воронько.

В российской сборной оказались пять спортсменов из Подмосковья, которым удалось дойти до финала соревнований. Они проходили в городе Гомель в Белоруссии, в соревнованиях приняли участие свыше 70 представителей Белоруссии, России, Греции, Венгрии и Сербии.