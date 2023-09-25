Спортсмены из подмосковного Клина отличились на первенстве области по шорт-треку

В число медалистов соревнования вошли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Клин спортивный».

В забегах девушек средней возрастной категории золото выиграла Маргарита Черепнина, опередившая серебряную и бронзовую медалисток, хозяек турнира Меланью Лавриненко и Викторию Крамаренко. В смешанных эстафетах на 3-километровых дистанциях среди спортсменов разных возрастов бронзовыми призерами стали клинчане Зорик Чогандарян, Юлия Пустовалова, Роман Рузманов, Дмитрий Романенков, Матвей Захаров, Маргарита Черепнина, Елизавета Беспалова и Валерия Стиплина. Все они включены в расширенный состав сборной Московской области на сезон 2023/2024. Кто-то из них выступит в октябре на межрегиональных стартах.

Шорт-трек получил развитие в Клину в 2007 году, когда сюда переехали тренер Виктор Григорьев и его сын Владимир, который позже станет олимпийским чемпионом Сочи-2014.