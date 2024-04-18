Спортсмены из подмосковной Каширы завоевали медали соревнований по кикбоксингу «Открытый ринг»

В Москве подвели итоги соревнований по кикбоксингу «Открытый ринг».

Мероприятие состоялось 14 апреля. В соревнованиях приняли участие воспитанники МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева» (Дворца спорта «Юбилейный»). Их тренирует почетный спортсмен Михаил Морозов. Каширские спортсмены продемонстрировали высокие результаты.

По итогу соревнований первое место было присвоено Никите Афанасьеву и Алижону Ишбоеву. Почетного второго места удостоили Михаила Трунова, Артема Беликова и Павла Трушина.

«Желаем дальнейших побед!» — отмечает администрация городского округа Кашира.

Администрация городского округа Кашира поздравляет спортсменов с отличными результатами. Отдельные слова благодарности выражает тренеру.

«Открытый ринг» — это соревнования, в которых имеют право участвовать только начинающие спортсмены и профессионалы. Цель мероприятия — позволить участникам продемонстрировать физическую и психологическую выносливость.