Спортсмены из подмосковных Химок выиграли международный турнир по парагребле

В белорусском Заславле разыграны награды международных состязаний по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Химок, российская команда собрал в общей копилке 14 наград различного достоинства, две из которых на счету гребцов клуба «Благо». Егор Фирсов награжден золотой медалью за победу на 200-метровке. Его земляк Юрий Захаров на этой же дистанции, но в другом классе удостоился бронзовой награды.

Физкультурно-оздоровительный клуб «Благо» работает уже 18 лет. Он оснащен современным оборудованием, тренажерами для занятий несколькими видами спорта, входящими в программу Паралимпийских игр. Опытными специалистами клуба разработаны эффективные методические разработки, с помощью которых улучшается здоровье и психологический тонус лиц с ограниченными физическими возможностями.

Губернатор Андрей Воробьев в ежегодном обращении к жителям подчеркнул важность развития спорта в регионе и в частности использования населением школьных стадионов.