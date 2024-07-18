Спортсмены Подмосковья завоевали десять медалей на матчевой встрече по легкой атлетике

Подмосковные спортсмены в составе сборной России завоевали десять наград на матчевой встрече по легкой атлетике среди команд Союзного государства. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, «золото» получили Елена Акимова (в беге на 800 метров), Алиса Махмутова (в метании диска) и Татьяна Юсова (в тройном прыжке). Никита Шишимров получил серебряную медаль в беге на 1,5 тысячи метров, Алена Бутенко — в метании молота. «Бронзу» завоевали Данила Пискарев (в метании копья), Илья Дуров (в беге на 110 метров с барьерами), Павел Вихор (в беге на 400 метров), Анастасия Шкурина (в беге на 1,5 тысячи метров) и Татьяна Юсова (в прыжках в длину). Отметим, что соревнования прошли в городе Брест (Белоруссия), они были посвящены 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

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