Спортсмены Подмосковья завоевали две медали на этапе Кубка России по лыжному двоеборью

Спортсмены из Подмосковья заняли первое и третье место по итогам IV этапа Кубка России по лыжному двоеборью. Об этом сообщили в областном Министерстве физической культуры и спорта.

В ведомстве уточнили, что им удалось завоевать награды в дисциплине «прыжок с трамплина К-90, гонка преследования 10 км». В частности, Владимир Малов одержал победу с результатом 26:17.6, в тройку лидеров также вошел Андрей Цветков. Отметим, что соревнования завершились вчера, они проходили в городе Нижний Тагил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.