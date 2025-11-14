«Справка от гинеколога приобщена к делу»: находящаяся под арестом блогерша Лерчик беременна

По информации РИА Новости, у находящейся под домашним арестом Чекалиной подтвердилась беременность. Соответствующую медицинскую справку выдал врач-гинеколог. Документ приобщили к материалам следствия.

Московская прокуратура недавно подтвердила обвинительное заключение по делу Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина. Следствие по их делу завершилось в начале сентября.

Чекалиных обвиняют в организации незаконного вывода из страны более 250 млн руб. с использованием поддельных документов. С октября 2024 года оба фигуранта дела находятся под домашним арестом. Мера пресечения была избрана следствием в качестве ограничительной меры на период расследования.

Артем и Валерия состояли в браке 12 лет — с 2012 по 2024 годы. За это время у них родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев.

Ранее психолог Марианна Абравитова в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» допустила, что телеведущая Ксения Бородина может развестись с Николаем Сердюковым из-за своего характера.