«Справка от гинеколога приобщена к делу»: находящаяся под арестом блогерша Лерчик беременна
РИАН: находящаяся под домашним арестом блогерша Лерчек беременна в четвертый раз
Фото: [Подмосковье сегодня]
Стали известны новые подробности уголовного дела известной блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек.
По информации РИА Новости, у находящейся под домашним арестом Чекалиной подтвердилась беременность. Соответствующую медицинскую справку выдал врач-гинеколог. Документ приобщили к материалам следствия.
Московская прокуратура недавно подтвердила обвинительное заключение по делу Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина. Следствие по их делу завершилось в начале сентября.
Чекалиных обвиняют в организации незаконного вывода из страны более 250 млн руб. с использованием поддельных документов. С октября 2024 года оба фигуранта дела находятся под домашним арестом. Мера пресечения была избрана следствием в качестве ограничительной меры на период расследования.
Артем и Валерия состояли в браке 12 лет — с 2012 по 2024 годы. За это время у них родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев.
Ранее психолог Марианна Абравитова в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» допустила, что телеведущая Ксения Бородина может развестись с Николаем Сердюковым из-за своего характера.