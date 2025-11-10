Собчак не врет: почему Бородина разводится с Сердюковым — что скрывает «идеальная» пара

Журналистка Ксения Собчак неожиданно заявила о скором разводе телеведущей Ксении Бородиной, которая буквально этим летом вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Казалось, их отношения складываются хорошо. Но что скрывается под маской счастливой семьи — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Во всем виновата Бородина?

Сенсация взорвала соцсети после выхода нового выпуска авторского шоу Собчак, героем которого стал певец и шоумен Прохор Шаляпин. Ксения задала ему вопрос о женщине мечты, и Прохор откровенно признался, что его привлекает юмористка Олеся Иванченко. Но затем последовал неожиданный поворот, Собчак с улыбкой заявила: «Ксюша Бородина скоро разведется. А я, кстати, пока замужем». Журналистка тем самым намекнула, что Шаляпину, возможно, стоит обратить внимание и на бывшую ведущую «Дома-2».

Как рассказала психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», Собчак достаточно остра на язык, любит подкинуть интригу и на что-то намекнуть. Она довольно хорошо понимает характер Бородиной, и подобного рода заявления появились не просто так.

«Я думаю, что между Бородиной и Собчак не все в порядке. Скорее всего, на полочках у той и другой лежат либо обиды, либо незакрытые гештальты в отношении друг друга. Поэтому, когда Собчак выпускает в медиапространство такую фразу, она убивает несколько зайцев. С одной стороны, действительно создала интригу, с другой стороны, уколола мимоходом Бородину», — пояснила эксперт.

Говоря о возможном разводе Сердюкова и Бородиной, специалист отметила, что он может произойти в любом браке.

«Да, возможно, он и будет, если взаимоотношения разладятся. Или Бородину будет не устраивать со временем, например, этот брак или доход своего мужа, его отношение. Мы не будем гадать на кофейной гуще, разведется Бородина с Сердюковым или нет. Любой брак всегда проходит кризисы, проходит острые точки и фазы. Если вы идете на такой шаг, как брак и семейная жизнь с рождением детей, а я так понимаю, что Сердюков очень бы хотел еще родить с Бородиной детей, то вы должны понимать уровень ответственности. Я думаю, что Сердюков еще столкнется со сложным характером Бородиной в этой семейной жизни, которую они вместе строят. Надеюсь, что ему хватит любви и понимания, и он примет эту черту характера Ксении Бородиной», — выразила мнение она.

Любовный вопрос, как считает психолог, для Бородиной достаточно сложный именно из-за ее характера.

Фото: [ соцсети ]

«Такие женщины очень харизматичные, с мужским складом характера, а у Бородиной он именно такой. С такими женщинами очень трудно мужчинам жить. У нее самой очень высокий ценз в отношении мужчин. Даже влюбившись сначала, ей кажется, что это любовь на всю жизнь, но когда этот градус любви уходит, и обнажается мужчина такой, какой он есть на самом деле, то такие жесткие волевые женщины-доминанты начинают отходить, разочаровываться, и мужчина начинает им просто мешать в их деятельности. На самом деле, такие женщины женаты на своем успехе и карьере», — заключила Абравитова.

Любовь на хайпе

Летом 2025 года Ксения Бородина официально связала себя узами брака с блогером Николаем Сердюковым. Пара познакомилась летом 2024 года на съемках шоу «Последний герой. Русский сезон» на Алтае: Бородина вела проект, а Сердюков был участником. Уже в августе телеведущая перестала скрывать отношения, а в декабре 2024 года они объявили о помолвке после романтического предложения в Эрмитаже.

Подготовка к свадьбе длилась несколько месяцев: Бородина подбирала свадебное платье в Турции, а жених выбирал костюм в Милане. В январе 2025 года они официально сообщили, что церемония состоится летом, при этом Бородина подчеркнула, что ее выбор — это любовь и взаимопонимание, а не пиар. Пара активно делилась моментами подготовки с подписчиками, но детали торжества держали в секрете.

Свадьба состоялась 3 июня во Дворце бракосочетания №1 в Барвихе, а торжество для гостей прошло 23 июня на территории усадьбы «Вилла Микетти» в Подмосковье. Ведущим праздника был Илья Соболев. СМИ активно обсуждали роман пары, включая слухи о финансовой независимости Сердюкова, однако Бородина публично защищала мужа, подчеркивая серьезность и искренность их отношений. Стоимость свадьбы, по данным агентств, превысила 5,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что россияне скупают лазерные ручки для удаления родинок.