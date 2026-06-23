Спустя десятилетия появились новые факты о смерти Мэрилин Монро

Спустя более 60 лет после смерти Мэрилин Монро появились новые доказательства того, что актриса не сводила счеты с жизнью, пишет TMZ. Исследователи и эксперты снова заговорили о возможном убийстве.

Отмечается, что в числе подозреваемых по-прежнему фигурируют братья Кеннеди. Поводом для новой волны слухов стали детали, которые ранее ускользали от внимания.

Исследователи обратили внимание на обстановку в спальне, где нашли тело Монро. Постельное белье было подозрительно чистым, а флаконы с лекарствами стояли аккуратно, этикетками наружу. По мнению экспертов, это совершенно не соответствует типичной картине передозировки, когда человек теряет контроль над собой.

Экс-следователь по нераскрытым делам заявил, что такая идеальная картина наводит на мысль о постановке. Исполнительный продюсер Харви Левин тоже считает, что смерть Мэрилин может быть более зловещей, чем принято считать.

Особое внимание привлек телефонный разговор, который актриса вела незадолго до гибели. Она рассказала о ссоре с Робертом Кеннеди. Монро утверждала, что знает множество опасных тайн о семье Кеннеди. Речь шла о предательстве, любовных связях и высокопоставленных людях.

Некоторые исследователи полагают, что именно эти знания могли стоить ей жизни. У братьев Кеннеди были веские причины избавиться от актрисы, которая могла разрушить их политическую карьеру.

Ранее стало известно о бурном, но странном романе между Мэрилин Монро и Элвисом Пресли.