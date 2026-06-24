Сработало: Харри Кейн не смог забить после проклятия шамана из Ганы

Сборная Англии не смогла переиграть команду Ганы на групповом этапе чемпионата мира (0:0). Капитан британцев Харри Кейн имел несколько хороших моментов, но не смог их реализовать.

Нападающий мог принести победу Англии на 86-й минуте, но с линии вратарской пробил выше ворот.

Перед матчем шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что проклянет Кейна, чтобы помочь своей сборной. В 2014 году шаман хвастался, что вывел из строя Криштиану Роналду. Португалец, несмотря на полученное на тренировке повреждение, вышел на игру и забил победный гол своей команды (2:1).

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель дал более рациональное объяснение неожиданному результату.

«Забивать против таких команд сложно. Если не получается, матч превращается в игру на терпение. Нелегко, когда команды обороняются таким низким блоком», — пояснил Тухель.

Англия лидирует в группе L с четырьмя очками, столько же набрала и сборная Ганы.

Ранее Криштиану Роналду оформил дубль в матче с Узбекистаном (5:0).