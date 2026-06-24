Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Подмосковьем

Средства противовоздушной обороны Минобороны России в ночь на 24 июня уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Подмосковьем. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки беспилотника на Москву. Около 04:03 мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что расчеты ПВО Минобороны успешно сбили БПЛА, летевший в направлении города.

По словам градоначальника, после уничтожения воздушной цели на место падения обломков были направлены сотрудники экстренных служб. На момент публикации информации сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее представители профильных служб неоднократно напоминали гражданам о необходимости сохранять самообладание в случае сообщений об угрозах, связанных с беспилотными аппаратами. Специалисты рекомендуют внимательно относиться к окружающей обстановке и не приближаться к неизвестным предметам или их фрагментам.

Если обнаружены подозрительные объекты, следует незамедлительно проинформировать экстренные службы по единому номеру 112, указав точное место находки. Любые попытки самостоятельно осматривать, перемещать или вскрывать такие предметы недопустимы.

Гражданам также советуют опираться исключительно на информацию, распространяемую официальными ведомствами и органами власти. Эксперты призывают воздерживаться от публикации непроверенных данных и соблюдать рекомендации оперативных служб. При этом важно сохранять спокойствие, придерживаться привычного распорядка и соблюдать элементарные меры предосторожности.