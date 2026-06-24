Синоптики спрогнозировали облачность и до +25 градусов в Подмосковье 24 июня

Гидрометцентр опубликовал на своем сайте прогноз погоды на среду, 24 июня, для Москвы и Московской области. Согласно данным синоптиков, в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

В Московской области, по информации ведомства, дневная температура составит от +20 до +25 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до +9 градусов.

В Москве, добавили специалисты, днем будет от +22 до +24 градусов, а в ночные часы температура снизится до +11 градусов.

Ветер, по прогнозам синоптиков, ожидается северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе в среду составит 745–747 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что холодный фронт уходит, но ненадолго.