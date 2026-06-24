Криштиану Роналду ответил хейтерам дублем в ворота Узбекистана

41-летний Роналду открыл счет уже на шестой минуте, после классного открывания на 39-й минуте он забил третий гол своей команды. Между его голами отличился Нуну Менедеш, во втором тайме забил Рафаэл Леау, а еще один мяч отправил в свои ворота Абдувохид Нематов.

После финального свистка Криш крикнул в камеру: «Я вернулся». После первой игры на чемпионате против ДР Конго (1:1) капитан португальцев подвергся жесткой критике. Эксперты говорили о том, что он не играет на команду.

«Я очень счастлив. Но для меня самое важное — это наша работа и уверенность, которую мы продемонстрировали. Команда показала действительно хорошую игру и значительно прибавила. Как говорится, в каждой туче есть проблеск света. Конечно, лично для меня рекорды всегда приятны, но моя цель всегда — помочь национальной команде достичь своих целей», — сказал Роналду.

Сборная Португалии набрала четыре очка и практически обеспечила себе выход в плей-офф. В третьем туре группового этапа команда Роналду сыграет с Колумбией.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Криштиану Роналду «поленом».