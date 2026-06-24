Врач Хосе Мануэль Фелисес в интервью изданию El Economista предупредил, что привычка принимать холодный душ перед сном в жаркую погоду может спровоцировать бессонницу. По словам специалиста, хотя такая процедура дает мгновенное облегчение, после нее, когда человек ложится спать, тело ощущает себя «как в раскаленной печи».

Фелисес пояснил, что головной мозг воспринимает резкое изменение температуры как сигнал о замерзании и активирует механизмы удержания тепла. Проблема, по его словам, возникает уже через 10 минут: организм снова чувствует жар и начинает активно потеть, чтобы компенсировать перепад. В результате простыни намокают, а сон нарушается. Врач посоветовал отказаться от этой практики в пользу более теплого или контрастного душа с постепенным снижением температуры.

Ранее сообщалось, что самокаты теперь требуют подтверждение возраста через MAX.