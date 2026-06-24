На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 4 км

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщила ТАСС , что на вулкане Шивелуч произошел выброс пепла на высоту 4 километра. По данным специалистов, взрывно-экструзивное извержение продолжается, сопровождаясь интенсивной парогазовой активностью. В северной части лавового купола, как отметили ученые, продолжает увеличиваться новый блок лавы.

Пепловое облако, по уточненной информации, распространяется на 50 километров к юго-западу от вулкана. На его пути, по данным МЧС, населенные пункты отсутствуют. Однако при изменении направления ветра специалисты не исключают незначительного выпадения пепла в поселке Ключи и селе Майском Усть-Камчатского округа.

Шивелуч — один из крупнейших действующих вулканов Камчатки. Его возраст составляет 60–70 тысяч лет. Он расположен примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. В составе вулкана выделяют разрушенный стратовулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.

Ранее сообщалось, что в Кушве из-за смерча без света остались 4 тысячи домов.