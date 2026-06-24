Российский форвард сменил «Нью-Джерси» на «Калгари»

Российский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Максим Цыплаков стал частью обмена игроками в НХЛ. 27-летний нападающий переедет из США в Канаду, его новым клубом будет «Калгари Флеймз».

Главным действующим лицом обмена между командами стал защитник Шимон Немец, выбранный «Нью-Джерси» под общим вторым номером на драфте-2022. За Немеца и Цыплакова «Дьяволы» получили выборы первого раунда в 2027-м и 2028-м году, а также пик второго раунда в 2026 году.

Максим Цыплаков провел в НХЛ два сезона. Первый год в «Нью-Йорк Айлендерс» получился для габаритного форварда весьма неплохим — 35 (10+25) очков в 77 очков. Но в прошлом сезоне нападающий перестал попадать в состав и был обменян в «Нью-Джерси» на чеха Онджея Палата.

Ранее стало известно, что «Колорадо» может обменять российского нападающего Валерия Ничушкина.