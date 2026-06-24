Пенсия в 30 тысяч рублей: эксперт Балынин раскрыл необходимые условия для самозанятых

Самозанятым россиянам для получения страховой пенсии в размере около 30 тысяч рублей необходимо на протяжении десятилетий регулярно делать добровольные пенсионные взносы. По оценке эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина для ТАСС, ежемесячные перечисления должны превышать 20 тысяч рублей, если цель — сформировать такую пенсию к моменту выхода на заслуженный отдых.

По словам специалиста, для назначения страховой пенсии такого размера в 2026 году необходимо накопить 131 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Достичь этого показателя можно, если в течение 35 лет ежегодно формировать примерно по 3,7 пенсионного коэффициента.

Эксперт пояснил, что для получения такого количества баллов самозанятому потребуется добровольно перечислять взносы в систему обязательного пенсионного страхования. По расчетам, в следующем году размер таких платежей должен составить около 245,6 тысячи рублей в год. В пересчете на месяц это более 20,4 тысячи рублей.

Балынин обратил внимание, что граждане, работающие в статусе самозанятых, не обязаны делать пенсионные отчисления. Однако в этом случае они не формируют страховую пенсию и в будущем смогут рассчитывать лишь на социальную выплату, если не имеют официального трудового стажа по найму.