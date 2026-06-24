Георгий Джикия перейдет в «Локомотив»
«Мутко против»: экс-капитан «Спартака» Джикия перейдет в «Локомотив»
Фото: [ФК «Спартак»]
Бывший капитан московского «Спартака» и сборной России защитник Георгий Джикия продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщил телеграм-канал «Мутко против». По данным источника, 32-летний защитник в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в стан железнодорожников.
Сообщается также, что зарплата Джикии в «Локомотиве» составит порядка 3 млн руб. плюс бонусы.
Накануне агент Малик Арутюнов, представляющий интересы Джикии, рассказал «Чемпионату», что футболист договорился о досрочном расторжении контракта с турецким «Антальяспором». Клуб вылетел из Суперлиги, и Джикия не захотел играть в дивизионе рангом ниже.
Джикия в минувшем сезоне провел 17 матчей за «Антальяспор» и забил два мяча.
Футболист выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год и вместе с красно-белыми стал чемпионом страны.
Ранее стало известно, что «Спартак» хочет отдать в аренду защитника Илью Самошникова.