Сразу два российских вратаря провели «на ноль» свои матчи в НХЛ

Очередной игровой день в НХЛ вновь продемонстрировал высочайший класс российской вратарской школы. Сразу два россиянина отметились сухими матчами.

Семен Варламов из «Нью-Йорк Айлендерс» отразил все 32 броска в мате с «Вашингтон Кэпиталз» (3:0). А Сергей Бобровский 22 сэйвами помог «Флориде Пантерз» одолеть в непростой борьбе «Детройт Ред Уингз» (2:0).

Оба российских вратаря были названы первыми звездами своих матчей.

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой встречи с «Каролиной Харрикейнз» (2:1). Он парировал 26 бросков из 27.